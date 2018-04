Suure-Jaani staadioni ehitusprojekt saab valmis

Suure-Jaani 1968. aastal valminud staadioni asemele uue ehitamisest on Põhja-Viljandimaal unistatud aastaid, kuid senised pingutused leida vallale mõni koostööpartner, kes osa ehitusrahast annaks, on läinud vett vedama. Kõige rohkem on vallas loodetud jalgpalliliidu abile, paraku pole koostööst asja saanud.