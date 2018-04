Soe nädalavahetus tõi esimesi võimalusi plögaste teede hooldamiseks

Ühe sellise tee taga paikneb Undi talu. «Valdav osa ajast on see üsna hirmus,» märkis osaühingu Undi Teenused juhatuse liige Tõnu Peek Mustla–Mõnnaste tee kohta. Pärast päikselist nädalavahetust oli tee seal tunduvalt parem kui möödunud nädalal, mil kohati sai sõita pelgalt 20 kilomeetrit tunnis, sest auk oli augus kinni ja vesi teele kraavid uuristanud.

«Laupäeval oli seal höövel käinud. Nüüd on lõiguti parem,» nentis Peek ja rääkis, et muidu oli ikka olukord täiesti kohutav, arvestades, et selle tee hooldamine on maanteeameti korraldada.