Pärimusmuusika festival avaldas tulevase peo programmi

Festivali pressiteenistuse teatel on tänavusel Viljandi pärimusmuusika festivalil esimest korda üles seatud noortelava, millel näeb kahe päeva jooksul neid, kes hakkavad pärimusmuusika tulevikku kujundama. Tuletõrjehoovis paikneval noortelaval astuvad üles Mandotrio, Lekarerätten (Rootsi), Hindrikus, Krüsban, Leitham, Duo Krüsban/Mänd ja Gatyamadzag Zenekar (Ungari).

Festivali lavad on endiselt Kirsimäel, Kaevumäel, Kultrahoovis, pärimusmuusika aidas ja Jaani kirikus. Eelmise aasta positiivse kogemuse põhjal on roheline lava ka sel aastal lauluväljakul, aga ööklubi on selleks korraks viidud Kultrahoovi.