«Minu kliendid on Setumaalt Koiva äärest kuni Hiiumaa ja Piritani välja. Ainult Ida-Virumaal pole ma lõikamas käinud,» lausus Jürgenson ning nentis, et Viljandimaal on ta ikka üksjagu puid hooldanud. «Kolme aastaga olen maakonnas ligi 150 aeda korda teinud. Viljandis on ilmselt juba 60-70 aeda.»