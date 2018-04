Ühistransporti korraldades tuleb vaadata suuremat pilti

Seega on meil vaja leida viise, et suunata inimesi sõitma senisest säästvamal viisil. Näiteks ühistranspordiga.

Ühistranspordi teemad pole fookusesse tõusnud mitte ainult Eestis, säästev liikumine paelub kogu maailma. Viimastel nädalatel tuleb Euroopast uudiseid, et Pariisi linnapea lubab oma inimestele tasuta ühistransporti. Ka Saksamaa uus valitsus leppis hiljuti kokku, et viies linnas viiakse katsetusena sisse tasuta transport, püüdmaks ohjeldada autostumisest tekkivat õhusaastet.

Eesti on neil puhkudel alati ära mainitud. Võib öelda, et oleme selles valdkonnas omamoodi teerajajad.

PARAKU ON KA Eestil arenguruumi, eriti piirkondliku transpordi arendamisel. Alates 2010. aastast on maakondlikel bussiliinidel valitsenud seis, kus riigilt laekuv toetus korvab vaid kütuse hinna kõikumised maailmaturul. Sõitjaid on jäänud vähemaks, liine tõmmatakse koomale ja see toob kaasa pileti hinna tõusu.

Oli selge, et niisugune olukord vajab muutmist. Seetõttu otsustas praegune valitsus ametisse astudes jõuliselt ühistransporti toetada. Lisaks maakonnaliinidele ka raudteel ja saarte ühenduses.

Valitsuskoalitsiooni otsusest tulenevalt sai 2016. aasta lõpul valitsuse tegevuskavasse kirja, et tänavuse aasta juulikuuks tuleb ellu viia avalike maakonnaliinide tasuta sõidu õiguse ja bussidesse validaatorite soetamise projekt ning selle eest vastutab majandus- ja taristuminister.

Maakondlikud bussid on ainus ühistranspordiliik, mis on kättesaadav igas Eesti maakonnas. Aastas tehakse nendega kokku ligikaudu 18 miljonit sõitu. See on transport, mille arendamine aitab meil jõuda võimalikult paljude inimesteni maksimaalse ulatusega. Küsitluste kohaselt on selles transpordiliigis kasutamata kasvupotentsiaali.

Uuringud näitavad, et inimestest, kes kasutavad praegu maalt tööle jõudmiseks autot, on iga kolmas valmis auto bussi vastu vahetama juhul, kui bussisõit on tasuta. Ka töötukassa töötajad, kes tegelevad iga päev inimeste tööturule aitamisega, on avaldanud arvamust, et kui maainimene ei peaks tööle jõudmiseks märkimisväärset osa oma palgast maha sõitma, oleks ta tööd otsides aktiivsem. Praegu maksavad maaliinide kuukaardid kallimal juhul lausa 72 eurot.

ÜHISTRANSPORDI korraldamine oli kuni viimase ajani maavalitsuste ülesanne ja igas maakonnas oli oma eripära. Mõnes maakonnas on maakonnaliiniga ühendatud ka koolibussid, teistes toimib õpilaste vedu paralleelvõrguna ja selle on korraldanud vald.

Tänavusest aastast korraldab ühistransporti kohalik ühistranspordikeskus või saartel saarelised vallad ise. Teisisõnu: maakondliku liinivõrgu planeerimisega tegelevad keskused ja vallad, mitte ministeerium või maanteeamet. Kohapeale on lisandunud eksperte, kes teemaga tegelevad, ja ma usun, et see parandab maakondliku transpordi kvaliteeti.

RIIGIEELARVES ON käesolevaks aastaks ette nähtud raha, mis võimaldab teha kõik maakonnaliinid piletivabaks ning muuta vajadust mööda graafikud tihedamaks või avada uusi liine. Et transpordiotsused on mitmeaastased, kajastub sama vajadus riigi eelarvestrateegias järgmiseks neljaks aastaks.