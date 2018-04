Suure-Jaani staadioni ehitusprojekt saab valmis

Suure-Jaani 1968. aastal valminud staadioni asemele uue ehitamisest on Põhja-Viljandimaal unistatud ja räägitud palju aastaid, kuid senised pingutused leida valla kõrvale mõni koostööpartner, kes osa ehitusrahast annaks, on läinud vett vedama. Kõige rohkem on vallas loodetud jalgpalliliidu abile, paraku pole koostööd sündinud.