Võhma kooli esimene eskiisprojekt valmib lähiajal

Kui vallavalitsus projekteerimiskonkursi võitjat kinnitama hakkas, said nad esimese rõõmsa teate, sest töö hind oli kavandatud 150 000 euro asemel pisut üle 90 000 euro. Samas sai ka selgeks, et ehitajat saab praegu tempo juures hakata otsima, kas päris aasta lõpus või alles uue hakul.

Põhja-Sakala valla ehitusnõuniku Avo Põdra seletusel oli vallajuhtidel küll esmalt plaan tellida koolimaja ehitus ja projekteerimine ühelt firmalt ja korraga ning see oleks lubanud töötempot tõsta, aga pärast asjaolude kaalumist otsustati need tööd lahku lüüa. „Kui me ise täpselt teaksime, millist kooli ja siseruumide planeeringut vaja on, siis võiksime nii käituda,” selgitas Põder. „Aga meil on esmalt vaja üldse paika panna, milline see kool tulema peab.”