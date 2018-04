See 21. märtsil olnud autoärandaja tabamine on üks näide, kuidas turvakaamera pilt võib politseil aidata lahendada kuritegu, milles esimesel hetkel ei paistnud just eriti palju niidiotsi. „Töötav ja salvestav turvakaamera annab väga suure tõenäosuse, et me suudame kurjategija tabada,” tunnistas Viljandi politseijaoskonna uurija Leana Lemming. „Lisaks on kaamera väga hea kuritegude ennetaja.”