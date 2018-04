Lihapoe omanik: sel nädalavahetusel algas grillihooaeg

Jaani Lihapoodide omanik Tõnu Roslender nägi ostjate käitumisest laupäeva lõunaks ära, et grillihooaeg on alanud.

Viljandis ja Tallinnas Jaani Lihapoe nime all tegutseva osaühingu Viljandi Render omanik Tõnu Roslender ärkas laupäeva hommikul varakult, et hakata liha marineerima. Vastasel korral oleks olnud oht, et kaupluste letid jäävad pühapäevaks hõredaks.