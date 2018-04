Walmart lubab tänavu Viljandi pakiroboteid 40 protsendile USA elanikest

Walmart andis blogis teada, et tema pakirobotite katse on läinud edukalt ning roboteid tuleb ketti üha juurde. Aasta lõpuks lubas ettevõte üle USA 700 robotit ning see tähendab, et neid saaks iga päev kasutada 40 protsenti USA elanikest.

Pakiroboteid tootva aktsiaseltsi Cleveron omanik Arno Kütt kinnitas, et kõik need 700 robotit tehakse Viljandis ja sõidutatakse seejärel teisele poole ookeani. Selleks aastaks on lepinguga võetud kohustus teha valmis 500 robotit.

Walmart nentis oma neljapäevases postituses, et ei kavatse 700 robotiga piirduda. Samuti lubas ettevõte, et jätkab uuenduslike ettevõtmiste juurutamist. Varem on just korporatsioonis innovatsiooni eest vastutav asepresident teatanud, et viljandlaste pakirobot on tema lemmik Walmarti uuendustes.