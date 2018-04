Facebookis heasoovijatelt võõra lapse pildi abil raha välja petnud üksikisa mõisteti süüdi

Mullu suvel jagas saatejuht Kat­rin Lust oma Facebooki lehel üleskutset, et vajab sõprade abi, sest talle kirjutas viimases hädas Viljandis elav üksikisa Marko Soesoo palvega leida tööd. Lust teatas oma postituses, et mehel pole järgmisel kuul enam üüriraha. «Tegu on väga südamliku ja tubli noore mehega,» kutsus ta tuttavaid üles aitama hädasolijat tööotsingul.