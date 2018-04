Filmiarvustus. Kaks pikka tundi küberkiusamist

Naivistlik ulmemadin «Valmistub esimene mängija» on tema 33. film. Tegevus toimub aastal 2045, kui maailm on kaose ja kokkuvarisemise äärel ning kogu lootus on sellel, kui osavalt suudavad nohikust teismelised ülimalt ülepakutud virtuaalreaalsuses üllatusmune leida.