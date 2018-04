Ennast kinnisest hooldekodust vabadusse kirjutanud mees külmus surnuks

Tänavu 10. veebruaril märkas mööduja Abja-Paluoja lähistel Valga–Uulu maanteelt mitmekorruselise elamuni viiva tee ääres lumehanges keskealise mehe surnukeha, kõrval kark ja tühi viinapudel. See, et tolle 55-aastase inimese elutee just seal lõppes, on Mulgi vallavanema Peeter Rahneli sõnul iseäranis traagiline, sest tegelikult oleks ta pidanud viibima Valkla kinnises erihooldekodus.