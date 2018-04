Juhtkiri. Aga kaugemas tulevikus?

Viljandi haiglas vastu võetud sünnituste arv on jäänud mitu viimast aastat kas natuke või mõnevõrra enam kui natuke alla maagilise 400 piiri. Maagiliseks võib toda arvu nimetada seepärast, et Eesti naistearstide seltsi hinnangul suudetakse kvaliteetne abi tagada nendes sünnitusosakondades, kus on aasta jooksul vähemalt nii palju tööd.