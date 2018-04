Viljandi haigla peab oma sünnitusosakonna väljavaateid heaks

Võrreldes nende osakondadega, mida plaanitakse kinni panna, on Viljandi omal tunduvalt rohkem tööd. Samas on vastuvõetud sündide arv jäänud viimastel aastatel allapoole piiri, mis võimaldab Eesti naistearstide seltsi hinnangul pakkuda kvaliteetset abi.

Viimasel ajal on pälvinud laialdast tähelepanu Põlva ja Valga haigla sünnitusosakonna saatus. Põlva haigla nõukogu on otsustanud koos haigekassaga, et sulgeb osakonna tänavu oktoobrist, ettepaneku osakond kinni panna on saanud haigekassalt ka Valga. Otsuse saab teha haigla nõukogu.