Auandmine algas linnapea kabinetist

Kui Sakala ringkonna naiskodukaitsjad sinililledega meeri uksest sisse astusid, pakkus too neile kommi ja rääkis, et on selle kampaania iga-aastane toetaja, sest selle vedamist alustas viis aastat tagasi tema hea sõbranna. «Vahel linnapea räägib asju, mida ise väga ei usu, aga sellesse ma usun siiralt,» lausus Timpson.