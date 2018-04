Abja-Paluoja esmatasandi tervisekeskus võtab kuju

Need on vaid mõned teenused, mida kolmekorruselise hoone katuse all pakkuma hakatakse. Mulgi vallavanem Peeter Rahnel rääkis, et Abja haiglat on püütud juba aastaid laiendada, aga nüüd saab see tänu esmatasandi tervisekeskuse tulekuga võimalikuks. Perearste on Abjas kolm ja Karksi-Nuias kaks. Viimati nimetatud jäävad küll oma piirkonda, aga hakkavad ka tervisekeskuses vastu võtma.