Samas ei saa ka eestlased kurta. Meile ju meeldib öelda, et kõik on normaalne. Tabeli keskpaigast veidi kõrgem koht on samuti normaalne. Ometi paneb imestama, et eestlased said põhjanaabritelt nii pika puuga. Oleme ju nii neist kui muust maailmast e-riigi võimaluste poolest pea­jagu üle! Olles ise Soomes elanud, meenub mulle sealne bürokraatia: virnades dokumendid, aeglane asjaajamine ... Aga ehkki asjaajamine on aeglane, kõik toimib. Ning võrreldes summasid palgateatistel, poetšekkidel ja tanklatabloodel, erineb Eesti Soomest drastiliselt vaid esimesena väljatoodu poolest.