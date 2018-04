MUL ON HÄBI.

Ma olen Viljandi Veekeskuse nõukogu liige. Ma olen teinud seda tööd teadmises, et mind kaasati just mu akadeemilise tausta (olen lõpetanud EBS-i rahvusvahelise majanduse viieaastase programmi ja Tartu ülikooli EMBA programmi, kus mul on lõputöö esitamata) ja kogemuste (olen olnud aktiivne eraettevõtluses ja alates 1998. aastast aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks erinevates ametites) pärast. Ma sain aru, et meid on kutsutud Viljandi Veekeskuse nõukogu liikmeteks, esindamaks parimal viisil Viljandi linna huvisid.

Mul on kahju, et Viljandis tuntud ettevõtja, kes avaldas soovi olla aktiivselt kaasatud Viljandisse veekeskuse loomise juures, tõrjuti lihtsalt eemale.

Ettevõtja, kes on Viljandi mitme eduka ettevõtmisega tõestanud ennast kui usaldusväärne partner oma töötajatele, ei osutunud usaldusväärseks partneriks Viljandi linna arvamust esindava koalitsiooninõukogu jaoks. Mõte, et «oleme igasuguseid mehi ennegi näinud ja neid ei saa usaldada» sai sellel koosolekul valdavaks. Seda võin väita minule kättesaadava info alusel.

MA ÜTLESIN oma valimislubaduses selgelt välja kaks asja: olen vastu riigikapitalismi arengule Viljandis ja esindan ettevõtjate huve Viljandis. Käes on hetk, kui on aeg mõlema lubaduse eest seista.

Ma olen kategooriliselt sellise otsustusprotsessi vastu. Viljandi linna jaoks nii olulisi otsuseid ei saa vastu võtta ilma numbrilisi kuluarve omamata ning teenuse mahtu ja kvaliteeti võrdlemata. Selline otsustusprotsess on Viljandi tuleviku suhtes täiesti vastutustundetu.

Lisan ka meie partneri Viljandi valla seisukoha, et otsuseid tehakse numbrite baasilt ja eelistatakse ainult ratsionaalseid lahendusi. Kui veekeskuse Vaksali tänavale loomine saab otsustatud numbrite alusel, olen kahe käega sinna ehitamise poolt.

HEAD VALIJAD, palun küsige küsimusi inimestelt, keda te valisite. Minge küsige neilt kümnelt poolthääletajalt, kelle nimed on kindlasti protokollis saadaval, millisel alusel nad otsustasid pöördumatult, et Viljandi veekeskus ehitatakse Vaksali tänavale praeguse pangahoone asemele. Demokraatia on õiguste ja kohustuste kombinatsioon. Las need inimesed tulevad rahva ette ja põhjendavad oma otsuseid.

Mul on jätkuvalt häbi. Kas see on tõesti viis, kuidas me kutsume Viljandisse investoreid? Kas see on viis, kuidas me kohtleme oma linna edukaid ettevõtjaid?