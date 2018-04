Tõnu Ehrpais: Eesti on metsariik ja ka jääb selleks, kui me oma metsi mõistlikult kasutame

Tõnu Ehrpais, kui praegu saab veel öelda, et Eesti on metsariik, siis kuidas on lood kümne aasta pärast?

Pool Eesti pindalast on metsamaa ja oleme Euroopas esikohal rangelt kaitstavate metsade poolest. Eesti on metsariik ja ka jääb selleks, kui me oma metsi mõistlikult kasutame. Selleks et metsa jaguks ka meie lastele ja lastelastele, peame seda hooldama.