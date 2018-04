Täna on üle-eestiline mobiilivaba päev

Liiklusseaduse järgi on juhil keelatud autoroolis tegelda toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist. 2017. aasta suvel läbiviidud küsitlusuuringu andmetel juhtub Eestis iga päev kõrvaliste tegevuste tõttu keskmiselt viis liiklusõnnetust ning 72 protsenti juhtidest tunnistavad, et on viimase aasta jooksul sõidukiroolis mobiiltelefoni kasutanud.