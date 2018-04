Ugalas jõuab lavale seiklusi ja maagiat tulvil lastelavastus

Loo keskmes on Keskeltläbi külas elavad õed Dinah (Laura Peterson) ja Dorinda (Laura Kalle). Nende isa suundub Bombardiasse sõjaretkele ja manitseb tütreid enda äraolekul kenasti käituma: «Kui kuu peal puhub tuul, peab olema väga ettevaatlik. Kui see tuul on kuri ja teie olete üleannetud, puhub tuul kuu pealt otse teie südametesse ja siis ei jäägi muud üle, kui terve aasta ulakad olla.»