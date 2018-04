Veekeskuse nõukogu liikmel on poliitikute otsuse pärast häbi

Rain Hüva ei avalda postituses, kes oli see seni saladusse jäänud investor, kes soovis koos linnaga alustada järve äärde spaa ja ujula loomist, küll aga lisas ta, et tegemist on ettevõtjaga, kes on tõestanud end Viljandis mitme eduka ettevõtmisega ja olnud usaldusväärne partner oma töötajatele.

„Mul on jätkuvalt häbi. Kas see on tõesti viis, kuidas me kutsume Viljandisse investoreid? Kas see on viis, kuidas me käitleme oma linna edukaid ettevõtjaid?“ küsis ta avalikult ja lisas, et annab endale aru, et see võis olla tema eelviimane postitus nõukogu liikmena.