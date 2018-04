Paljud algajad läbisid karuse tuleproovi

Nagu aasta varem olid ka läinud laupäeval Viljandi spordihoones peetud tõstmismõõduvõtule oodatud alla 13-aastased poisid ja tüdrukud. Paljudele oli see esimene ametlik võistlus.

Ain Põder nentis, et aastataguse võistlusega võrreldes oli tänavu registreerunuid kümne võrra rohkem, 40. «Huvi kasv on päris korralik,» lausus ta ning lisas, et paraku kärpis haiguste laine osalejate hulka üpris tublisti.