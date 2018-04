Juhtkiri. Ärge pange pahandust mulda!

Puude istutamiseks sobilik periood on üsna lühike ja kui tänavu selle sisse ei mahu, ei ole rajatav enam juubelitammik, sest Eesti Vabariigi 100. aasta algust ja lõppu pole võimalik nihutada. Ent kuigi Eesti riigi 101. aastal mulda pistetud salul pole samasugust mekki, on see igal juhul parem kui ümmargusel aastal istutatud tammik, mis tuleb seitsme, 17 või 31 aasta möödudes mingil põhjusel maha võtta. Selline vajadus võib aga tekkida, kui asukohavalik on tehtud kiirustades.

Nõnda palju maad, et sada tamme mahuvad seal suureks kasvama, peaks leiduma nii vallas kui linnas. Ent leida nõnda palju sellist maad, mille puhul on võimalik raudkindel olla, et seda kümnete aastate jooksul millekski muuks vaja ei lähe, on linna oludes juba päris keeruline. See pole siiski võimatu, kuid eeldab pikka ja põhjalikku kaalumist ja planeerimist.