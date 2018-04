Enam kui 2500 osalejat on ümber Viljandi järve jooksu stardiks valmis

Ümber Viljandi järve jooksuni on jäänud pisut vähem kui kuu ning seni on end 1. maiks kirja pannud pisut üle 2500 jooksja.

Ümber Viljandi järve jooksuni on jäänud pisut vähem kui kuu ning seni on end 1. maiks kirja pannud pisut üle 2500 jooksja. Ürituse korraldajad leiavad, et selle kevade lumiseid olusid arvestades on tegemist väga hea tulemusega.