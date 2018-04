Täielik uueks ehitamine asendus katuse lappimisega

Augusti lõpus võisid rõõmustada need, kes lootsid, et linn leiab lõpuks raha 60 aastat vana spordihoone remontimiseks, sest toona viimaseid kordi koos istunud linnavolikogu eelmine koosseis kinnitas selleks vajaliku ehitusprojekti tellimise. Paraku osutus see valimiseelseks lubaduseks, sest paar kuud hiljem ametisse pandud uus linnavõim, mis suures osas koosnes samadest inimestest, tõmbas ehitusprojekti tellimise ideele vee peale.