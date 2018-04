Kuidas tõlgendada fakte läbi opositsiooni prisma

Eelmise neljapäeva Sakalas ilmunud Juhan-Mart Salumäe arvamuslugu (vaata 29. märtsi Sakalast «Liikudes kümnenda lõike suunas» – toimetus) lugesin tõesti mitu korda. Alguses ei uskunud ma oma silmi. Seejärel ei teadnud, kas nutta või naerda, ja peast käis läbi ka küsimus, kas see on riigikogu valimiste avalöök. Sedamoodi paistab asi välja küll.

Parafraseerin siinkohal ühte teist tuntud sotsi (oma artiklis järgib Salumäe ilmselt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldist suunist): «Valeta valitsuse peale, niipalju kui jaksad – ehk mõni loll hakkabki midagi uskuma.»

Seepärast tuleb vastata ka mõnele valele. Pean küll tunnistama, et faktid on Juhan-Mart Salumäe artiklis enamjaolt õiged, ent järeldused on eranditult kõik valed. Aga kõigest järgemööda.

ESIMENE SÜÜDISTUS linnavalitsuse suunal seisneb selles, et me ei planeerivat piisavalt kaua aega. Selle ilmestamiseks on toodud näide, kuidas selle aasta eelarve esimesel lugemisel oli sees Mängupesa lasteaia renoveerimine, aga siis järsku paha linnavalitsus muutis oma plaani ning tegi ettepaneku soojustada Männimäe lasteaed ja teha seal muid vajalikke töid. Enamgi veel: linnavalitsus on nõus eraldama lausa 200 000 eurot rohkem sellele remondile ehk kokku veidi üle ühe miljoni euro.

Kordan siinkohal sõnu, mille ma volikogus ütlesin. Eksperdid arvavad, et pikema projekteerimisprotsessi käigus saame Mängupesa lasteaiale parema tulemuse. Lisaks saame Männimäe lasteaeda investeerida juba sel aastal.

Loomulikult on mul kahju, et Männimäe lasteaed ei saa täielikult renoveeritud, aga miljoni euroga peaks siiski päris palju tehtud saama. Miljoni euroga oleks võimalik korda teha kõikide koolide staadionid, osta nelja aasta toiduainete varu lasteaedadesse ...

Või oleks sotside ettepanek see remont ära jätta ja lubada lasteaiaperele edasi, et kohe-kohe saab lasteaed täisremondi? Selline lubadus ei maksa muidugi midagi, aga on minu arvates lihtsalt võltslootuse andmine.

Eelarvest ja planeerimisest veel. Kui tehakse etteheide, et eelarve muutub kahe lugemise vahel, siis pean kahjuks tõdema, et mina ei mäleta mitte ühtegi eelarvet, mis oleks novembris esitatud ja samasugusel kujul ka vastu võetud. Ei olnud see nii isegi nendel aastatel, kui sotsid võimul olid. See on fakt.

Kahjuks kipub olema sedasi, et seisukoht sõltub istekohast. Ja sellest on muidugi kahju. Ma võin kinnitada – ja kui te mind ei usu, siis palgake ekspert, kes ütleb kümne sekundi jooksul sama –, et eelarvestamise põhimõte ongi selline, et kirja saab käesoleva hetke parim teadmine.

Pean siinkohal linnavalitsusele ka tuhka pähe raputama: kõik eelarve kulud polegi läbi löödud! Ja isegi tulusid on rohkem, kui planeerisime. Proovime käituda mõistusepäraselt ja konstruktiivselt.