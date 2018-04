Ähvarduskõnede tegija päev lõppes politseis

Teisipäeval õhtul teatati politseile, et 47-aastane mees ähvardab telefoni teel Mulgi vallas Pöögle külas elavat 27-aastast tuttavat, kellega tal on varasemast lahendamata erimeelsusi. Asjaolude selgitamisel ilmnes, et sama mees on vägivallaga ähvardanud ka noorema mehe vanemaid ja lähedasi.