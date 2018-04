Sakala on varem kirjutanud, et osaühingu Skepast&Puhkim projekteerijad koostavad enam kui 32 000 euro eest elurajooni tänavate ja tehnovõrkude ehitusprojekti. See peab aasta lõpuks valmis olema ning kui ilmaolud on soodsad, algab piirkonnas tänavate ehitamine ja torustiku vedamine 2019. aasta algul.