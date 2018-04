Esmaspäeval enne kella ühte oli tervisekeskuses geenidoonoriks käinud juba 11 inimest ning järjekord ukse taga. Oma järge oodanud endisele Viiratsi vallavanemale Peeter Arrole pakkus huvi võimalus saada nii enda kui ka järeltulijate kohta kasulikku infot. «Tahaks loota, et midagi sellist ei ole, mida on vaja kasutada, aga kõigeks tuleb valmis olla,» ütles Arro geenitesti tulemuste kohta. Oma sõnul jäi ta esimesest ringist välja, sest siis ei tehtud üleskutset, ja et nüüd avanes võimalus, tuli ta kohe verd loovutama.