Naaber palkas juristid Vabaduse platsi äärde lubatud ärimaja ehitust takistama

1790. aastast pärineval esimesel Viljandi kaardil on hoone, mille praegune aadress on Pikk tänav 2a, olemas ning see kuulus toonasele linnapeale Bernhard Johann Gröhnile.

Viljandis Pika tänava ja Vabaduse platsi vahel seisev valge kivihoone on ühe ajalookäsitluse järgi 240 aastat vana ait, teise hinnangu põhjal aga ligi 400 aastat vana maja. Kindel on, et 200 aastat tagasi oli maja toonase linnapea oma ja praegu seisab see tühjalt.