Viljandi kujude mütsid ja sallid läksid kaotsi

Viljandi linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, kelle eestvõttel skulptuure vabariigi aastapäevaks kaunistati, märkis, et nägi kujusid külmavarustuses viimati laupäeval, aga pühapäeval pärast lõunat mütse ja salle enam ei olnud. Esmalt ei osanud Kull oma sõnul midagi kahtlustada ja eeldas, et oma maja rahvas on Maramaa kuju peakatteta jätnud.

«Natuke imelik, et nad sel viisil oma eesmärgi täitmise lõpetasid, aga võib-olla oli keegi, kes vaatas, et aitab küll, kuigi talv on ju täies hiilguses tagasi,» nentis Krista Kull ja tähendas, et peakatted oleks võinud kujudel seni olla, kuni soojakraadid saabuvad.