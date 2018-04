Sademevaene Viljandi pälvis märtsis sajupealinna tiitli

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla ütles, et märtsi sademete hulgaks mõõtis Viljandi ilmajaam 26,6 millimeetrit, norm aga olnuks 42,5 millimeetrit. Kuigi sademeid nappis, osutus just Viljandi eelmisel kuul Eesti kõige sajuküllasemaks kohaks. Kõige vähem sadas Narvas ja Võrus: 14,5 millimeetrit.

Viljandi ilmajaam arvutas möödunud kuu keskmiseks õhutemperatuuriks –3,8 kraadi. See on 2,8 pügalat külmem, kui on aastakümnete jooksul märtsi normiks kujunenud.