Ornitoloog kartuli mahapanekuga kiirustada ei soovita

Eestisse on jõudnud juba kaugrändurid valge-toonekured. Teadaolevalt esimest valge-toonekurge nähti Vardja külas 30. märtsil.

Tääksis elav ornitoloog Jaanus Aua märkis, et esimesed rändlinnud jõudsid Eestisse juba kolm või neli nädalat tagasi. Tavakohaselt olid esimesed saabujad kuldnokk, lõoke, kiivitaja ja künnivares. Praegu on nimekiri palju pikem, sest lisaks esimese rändelainega tulnud sookurgedele, metskurvitsatele, hallhanedele ja hallhaigrutele on kohale jõudnud kaugrändurid valge-toonekured.