Juhtkiri. Ikkagi püha

Toona jäi kõlama moraal, et kunagi ammu kehtestatud detailplaneering ei peaks olema nõnda püha lehm, et seda ühelgi juhul puutuda ei tohi. Muide, seadused polegi nii kategoorilised. Planeerimisseaduse paragrahv 140 sedastab, et detailplaneeringu või selle osa võib kehtetuks tunnistada, kui selle kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja planeeringut ei ole asutud ellu viima. Kergel käel ei maksa aga omavalitsusel seda teha, sest see võib talle hüvitiste maksmise näol sõna otseses mõttes kalliks minna, rääkimata sellest, et pretensioonikat sammu tuleb veenvalt põhjendada.