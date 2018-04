Andke, ma musitseerin ehk Üsna absindine fluidum

Mul pole tõesti õrna aimugi, kas vennad Anti ja Kalle Kivistik on selle komboga tahtnud peenelt Ewert & The Two Dragonsile vihjata. Igatahes oleks see päris maitsekas vingerpuss, sest – lepime kokku – ainuüksi plaadi kaas on oma jaburuses vingem kui jaanuarikuine põhjatuul Kesk-Eesti lagedal agraarmaastikul. Eddie Murphy hambumusega eelajalooline elukas oleks justkui pärast kuuendat õlut vasaku käega paint’is valmis visatud.