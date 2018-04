Teatrikinos läheb pungiks

«Enam kui elu» peategelane Freddy Grenzmann on punkrokkansambli Psychoterror laulja ja poeet. Filmitegijate kinnitusel võib tema kohta tunnustavalt öelda, et ta ei ole normaalne – ei laval ega elus. Freddy looming ja elu on samaväärsed, tal on alati kõik mängus.