Vaba mees loobib taldrikuid ja kogub karikaid

Vahur Roht on ühest küljest täiesti tavaline ärimees. Tema ettevõte paigaldab ja rendib lavasid ja telke. Et sellise bisnise põhikoormus langeb suvekuudele, on Roht jahedamal ajal prii poiss. Aga ega ta siis ometi käed rüpes passida malda. Tema kui sportliku mehe südame on võitnud lendavad kettad.