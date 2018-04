Repliik. Rohujuure tasandil

Põlva ja Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise vastu on kogutud tuhanded allkirjad ja meediakajastus on olnud vägev. Kõik see kokku on pannud isiklikult kohale sõitma nii tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kui peaminister Jüri Ratase enda. Sulgemise põhjendus on iseenesest loogiline: sünnitajaid jääb seal järjest vähemaks. Loogiline on see aga haigekassa arvates, kohalikud nii ei arva. Asi on läinud väga emotsionaalseks ja igal juhul on päris huvitav vaadata, kuidas see laheneb.