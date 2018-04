Teatrigaleriis näeb eripalgelist Kuud

Martin Vällik on Kuud pildistanud juba aastaid ning leiab seda tehes alati mõne uue nüansi, sest Kuu jätkab üllatamist. «Aastast aastasse, päevast päeva on Kuu väga muutlik. Ilmastikuolud, mis meil siin on, pilved ja maastikud, on muutlikud. Valguse ja varjude mäng annab sinna varieeruvuse, mis on põnevuse allikas,» on Vällik öelnud.

Vällik on nentinud, et nagu muude asjadega siin elus, on ka suhe Kuuga igaühel isemoodi. «Ja kui seda suhet veel pole, siis andke sellele võimalus ja kes teab, kuhu see välja võib viia. Mind tõi praegu siia, kuid enne on viinud veel kohtadesse, kus need Kuud on saadud. Õigemini, kus Kuu on end mulle sellisel moel ilmutanud.»