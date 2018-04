Juhtkiri. Oravate võit

Muidugi on see hõiskamine enne õhtut. Põhimõtteliselt võib juhtuda isegi see, et Kaja Kallast ei valita järgmise nädala laupäeval oravapartei üldkogul uueks esimeheks, ehkki ta on ainus kandidaat. Ent ülisuure tõenäosusega siiski valitakse ja sellisel juhul ongi reformarid teinud omalt poolt peaaegu kõik mis vaja, et valimisvõit koju tuua. Peamine on rool otse hoida, sest ülejäänu eest hoolitsevad juba konkurendid.