​RoadWestil on registreeritud viis maksehäiret ning puudu on 2016. aasta majandusaasta aruanne. Viljandi tänavate remondi riigihanke hind on ligi pool ettevõtte maksuvõlast ehk 36 960 eurot koos käibemaksuga.

Uue seaduse järgi saab riigihankel osaleda ettevõte, kellel on maksuvõlg ajatatud. RoadWesti juhatuse liige Asko Vester kinnitas Sakalale, et ettevõte on ajatanud maksuvõla kuue kuu peale. Vester lisas, et võlgnevus tekkis maanteeameti objekti Tartu–Aiamaa tee number 3 üleandmise venimise tõttu.