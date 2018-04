Ilmateenistus prognoosib keskmisest veidi soojemat aprilli

Aprilli esimesel poolel on valitsevaks kevadiselt muutlik ilm. Madalrõhkkonnad liiguvad üksteise järel Atlandilt üle Briti saarte kirdesse ja nende idaserva mööda saabub meile lõunast aeg-ajalt soojemat ja niiskemat õhku. Seejärel tugevneb korraks Skandinaavia kõrgrõhuala mõju ja Eestis on sajuvõimalus väike. Seejärel saabub kõrgrõhuala serva mööda meile põhja poolt korraks jahedam ja niiskem õhumass ning õhutemperatuur langeb öösiti viie miinuskraadini. Kuu teisel poolel on ülekaalus tavapärasest soojem, üksikute sajupäevadega ilm.

Kuu keskmine õhutemperatuur on ilmateenistuse andmetel normi piires või sellest veidi kõrgem. Teenistuse andmetel on aprilli norm 3,7–5,9 kraadi. Sademeid on samuti normi piires või veidi vähem. Norm on 25—37 millimeetrit.