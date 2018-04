Kas istumine on uus suitsetamine?

Vähene liigutamine on maailma terviseorganisatsiooni andmetel üks peamine surma põhjus ning ka Eesti liikumislaborist öeldi, et eestlased ei liigu veel piisavalt.

Kui vaadata maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmeid, siis võiks öelda, et istuv eluviis on sama kahjulik kui suitsetamine. Uuringud näitavad, et vähene füüsiline aktiivsus on enneaegse surma põhjusena neljandal kohal. Istumine on olnud alati loomulik tegevus, kuid tänapäeval peaksime selle võrra rohkem liikuma.