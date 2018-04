Helir-Valdor Seeder: ministri pakutav plaan on ebavõrdne ja ebaõiglane

Nii ongi Seeder veendunud, et ministri pakutud plaan ei kõlba kuhugi, sest see on ebavõrdne ja ebaõiglane paljude piirkondade inimeste suhtes. Majandusminister pole seni maakonnaliinidel tasuta bussisõitu lubavat käskkirja allkirjastanud ning Seedri arvates ta seda ka ei tee, kui ei soovi oma valitsuspartneri Isamaa ja Res Publica Liiduga suurde konflikti minna.