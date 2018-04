Jaani Lastemaja avab sügisel uue hoiurühma

2014. aasta aprillist on Viljandi Jaani kogudus pakkunud vanalinnas Kondase keskuse kõrval paiknevas väikeses ja hubases majas hoiuteenust kuni kümnele lapsele. Kogudus on nelja aastaga omandanud arvestatava kogemuse lapsehoiu korraldamises ning võitnud klientide ja koostööpartnerite usalduse.

Abilinnapea Janika Gedvili sõnutsi avardab Jaani Lastemaja nagu ka teiste eralapsehoidude olemasolu Viljandi perede võimalusi kasvatada ja arendada oma lapsi väikeses kollektiivis. «Pean oluliseks, et Jaani Lastemajja on oodatud needki lapsed ja pered, kes kogudusse ei kuulu. See näitab Jaani koguduse avatust ja hoolimist meie kogukonnast,» kõneles abilinnapea.