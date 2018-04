Keskkonnaministeerium kutsub keskkonnakäppa püüdma

«Keskkonnakäpp» on keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustamiseks algatatud võistlus. Esitamiseks sobivad kõik algatused, mis aitavad kujundada inimesi keskkonnasõbralikumaks ja -teadlikumaks ning muudavad meie ümbrust paremaks. Keskkonnaminister Siim Kiisleri sõnul on konkursile oodatud projektid, mis on uudsed ja ressursisäästlikud, avaldavad head mõju keskkonnale ja kasvatavad osalejate keskkonnateadlikkust.