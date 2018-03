Kogutakse annetusi lauluväljakul rahvakoosoleku pidamiseks

„Nii nagu mujalgi Eestis, lõid paljud Viljandimaa inimesed seljad sirgu, võtsid sinimustvalged lipud ja loosungid kätte ning tulid õlg-õla kõrval nõudma oma riigile ja rahvale vabadust, paremat tulevikku. Tuhanded inimesed koondusid Sakalamaa Rahvarindesse ja koos saatsime me korda imelisi asju,“ teatas Kalle Jents.

Ta meenutas, et 5. juulil 1988.a. osales Viljandi Lauluväljakul ligi 10 000 inimest. Sellist rahvahulka ei ole seal olnud ei enne ega ka pärast seda.

„Need inimesed ja see aeg on väärt, et seda alati meeles pidada,“ lisas ta.