Eelmisel suvel ehitatud tee ei pea uue tulekuni vastu

«Teed ei pea meil pool aastatki vastu,» nentis sealne kohalik ettevõtja Valmar Haava, kes on ühtlasi Viljandi vallavolikogu liige. «See on liinitöö – palju on teha, aga ajaliselt ei jõuta.» Ta lisas, et kui vanasti pesti tee pindamiseks mõeldud killustikku kuid, siis nüüd on killustik nii tolmune, et pigi ei hakka külge.